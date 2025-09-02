Roubos de carga passam de 10 mil casos em 2024 e causam prejuízo bilionário

Em 2024, o Brasil registrou mais de 10 mil roubos de cargas, resultando em um prejuízo superior a R$ 1 bilhão. Esses crimes não impactam apenas as empresas transportadoras: os consumidores também enfrentam riscos ao adquirir produtos sem garantia de qualidade. Para mitigar essas perdas e proteger a saúde pública, tanto transportadoras quanto consumidores devem adotar medidas preventivas.

Os criminosos agem rapidamente para roubar mercadorias como alimentos e bebidas que são facilmente revendidas. Um exemplo ocorreu na região metropolitana de São Paulo: um caminhão carregado com cerveja foi roubado e descarregado em minutos por uma quadrilha monitorada pela polícia. No Rio de Janeiro, outro caso envolveu o roubo de carne avaliada em quase R$ 1 milhão.

Para combater essa onda criminosa, as transportadoras estão investindo fortemente em tecnologias avançadas como rastreadores com limitador, dispositivos elétricos anti arrombamento e monitoramento em tempo real dos veículos. Essas ferramentas têm reduzido significativamente o número de ocorrências nas estradas brasileiras.

A instalação desses sistemas permite às empresas recuperar parte das cargas roubadas ou até mesmo impedir completamente os furtos antes que aconteçam. Além disso, tecnologias como inteligência artificial ajudam a identificar ameaças potenciais através do reconhecimento facial dos motoristas e da detecção automática de armas ou veículos suspeitos próximos aos caminhões.

Essas estratégias visam aumentar a segurança nas rodovias brasileiras enquanto oferecem maior proteção aos profissionais envolvidos no transporte dessas mercadorias essenciais para o mercado consumidor nacional.

