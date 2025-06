Saiba o que fazer caso você tenha o telefone celular furtado ou roubado

Diariamente, o Brasil registra quase 1.700 ocorrências de roubo e furto de celulares. Como se não bastasse o prejuízo com o aparelho, as vítimas ainda acumulam perdas bilionárias com saques e empréstimos bancários, feitos pelos aplicativos instalados no telefone. Os fabricantes investem pesado na segurança, mas os bandidos se atualizam rapidamente, criando novos meios de burlar senhas e bloqueios. Para minimizar os danos, saiba o que fazer caso você tenha o celular furtado ou roubado.



