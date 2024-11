Qual o risco de alguém sofrer uma lesão mais séria durante a lavagem de cabelos no salão de beleza? Um médico indiano fez um alerta sobre o caso de uma americana que teve um AVC após ter usado o lavatório no cabeleireiro. Nessa época do ano, em que o movimento dos salões cresce, é bom deixar a questão bem resolvida. Acompanhe a reportagem!