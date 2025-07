São Paulo registra 110 mil roubos e furtos de celulares em 2025

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, nos cinco primeiros meses de 2025, o estado registrou 110 mil roubos e furtos de celulares, sendo mais de 68 mil apenas na capital. Isso representa cerca de 450 aparelhos levados por dia somente na cidade de São Paulo. Um dos momentos mais comuns em que os criminosos aproveitam para agir é quando as vítimas estão distraídas, esperando um carro por aplicativo ou trocando mensagens no celular. Situações como essa têm se repetido em várias cidades do país, seguindo um padrão semelhante de abordagem. Veja relatos de pessoas que passaram por essa angustiante experiência e confira dicas de um especialista em segurança sobre como se prevenir.



