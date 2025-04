O aumento das brigas e agressões entre motoristas no Brasil é alarmante. Uma pesquisa revelou que quase metade dos condutores já testemunhou incidentes de violência, incluindo xingamentos e ameaças. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com motoristas mais agressivos no trânsito, segundo o estudo. Em São Paulo, um motorista foi prensado entre seu carro e um caminhão após uma discussão. Em outro incidente, um motorista teve uma arma apontada para sua cabeça depois de uma troca de ofensas. Suelen Tomé, especialista em neuropsicologia do tráfego, diz que manter a paciência no trânsito é fundamental para evitar conflitos desnecessários.



