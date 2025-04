Seis casas desabam após fortes chuvas atingirem o Rio de Janeiro

Seis casas desabaram no bairro de Osvaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas. A Defesa Civil já havia alertado para o risco de desabamentos no local. Moradores relataram que a chuva intensa contribuiu para o colapso das estruturas. Algumas casas próximas também estão em risco, e a Defesa Civil e a Prefeitura realizam novas interdições na área. Há previsão de mais chuvas nesta sexta-feira (11), o que aumenta a preocupação.



