Shia e Michelle comentam suas eliminações e relembram trajetórias em A Fazenda 17

Na última terça-feira (11), Shia Phoenix e Michelle Barros se despediram de A Fazenda 17. Os dois levaram a pior em Roça Especial. A jornalista recebeu 5,18% dos votos, e o ator 15,31%. Nesta quarta-feira (12), os ex-peões participaram do Hoje em Dia para falar de suas trajetórias no programa.



