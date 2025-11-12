Shia e Michelle comentam suas eliminações e relembram trajetórias em A Fazenda 17
Os dois levaram a pior em Roça Especial
Na última terça-feira (11), Shia Phoenix e Michelle Barros se despediram de A Fazenda 17. Os dois levaram a pior em Roça Especial. A jornalista recebeu 5,18% dos votos, e o ator 15,31%. Nesta quarta-feira (12), os ex-peões participaram do Hoje em Dia para falar de suas trajetórias no programa.
Os dois viram como os demais peões reagiram ao romance deles. Além disso, eles admitiram que pretendem continuar com o romance depois do fim do jogo. Shia e Michelle também encararam o ‘Desafio Rural’ do Hoje em Dia e reencontraram suas famílias. Confira!
