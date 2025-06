SP: carro fica preso entre poste e portão de casa após grave acidente na zona leste

Um grave acidente na zona leste de São Paulo deixou um carro preso entre um poste e uma casa. O incidente aconteceu por volta das 21h no bairro de Itaquera. No veículo, estavam quatro mulheres; três delas foram encaminhadas ao pronto-socorro com ferimentos leves. O dono da casa atingida relatou que o impacto foi tão intenso que o inquilino pensou que o teto havia caído. A retirada do veículo levou mais de meia hora. A polícia investiga a dinâmica do acidente para determinar suas causas.



