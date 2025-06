SP: polícia vai realizar nova perícia no buraco onde corpo de empresário foi encontrado

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos. A possibilidade de acidente ou assassinato está sendo considerada. Uma nova perícia está agendada para esta quarta-feira (4), com o uso de cães farejadores para encontrar vestígios e peças de roupa ainda desaparecidas. O corpo foi localizado quatro dias após seu desaparecimento e será velado na cidade de Santana de Parnaíba (SP).



