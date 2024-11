STJD pede interdição do estádio do Atlético Mineiro após atos de violência

Após a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitou a interdição do estádio do Galo. 12 pessoas foram presas após confrontos que resultaram em feridos. Um fotógrafo foi atingido por uma bomba e teve dedos quebrados. Um torcedor flamenguista sofreu traumatismo craniano após ser agredido em um bar. A Polícia Civil investiga as agressões ocorridas dentro e fora do estádio.