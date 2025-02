Suspeito de sequestrar, roubar e abusar de mulheres é preso em Belo Horizonte (MG)

Jonathan da Silva, de 31 anos, foi preso em Belo Horizonte (MG), acusado de sequestrar e abusar de mulheres. As vítimas relataram ter sido obrigadas a realizar saques e transferências bancárias. Uma delas foi levada a um motel e violentada sexualmente. Um shopping local onde o homem abordou uma mulher no estacionamento está cooperando com as investigações. Jonathan pode ser indiciado pelos crimes de extorsão mediante restrição de liberdade e estupro.



