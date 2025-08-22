Logo R7.com
Suspeito é preso após roubo de caminhão e perseguição policial em Guarulhos (SP)

O motorista do veículo foi sequestrado e libertado sem ferimentos após a prisão

Hoje em Dia|Do R7

Funcionários de uma companhia de segurança informaram à polícia sobre um caminhão com suspeita de roubo em Guarulhos (SP). A PM conseguiu rastrear o veículo que estava fora de rota. Durante uma intensa perseguição, o suspeito tentou escapar, mas acabou preso. O caminhoneiro, sequestrado enquanto descansava na rodovia Anchieta, foi libertado sem ferimentos após a prisão.

