Suspeito é preso após roubo de caminhão e perseguição policial em Guarulhos (SP)

Funcionários de uma companhia de segurança informaram à polícia sobre um caminhão com suspeita de roubo em Guarulhos (SP). A PM conseguiu rastrear o veículo que estava fora de rota. Durante uma intensa perseguição, o suspeito tentou escapar, mas acabou preso. O caminhoneiro, sequestrado enquanto descansava na rodovia Anchieta, foi libertado sem ferimentos após a prisão.



