Taxista do Rio de Janeiro perde visão de um olho após acidente provocado por bueiro

No bairro do Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, o taxista Thiago Calunga sofreu um grave acidente ao passar com seu carro por uma tampa de bueiro solta durante uma forte chuva. O impacto arremessou o táxi para cima, acionando o airbag e estilhaçando o celular. Os fragmentos atingiram o rosto de Thiago, causando múltiplas fraturas faciais e a perda da visão do olho esquerdo. Provedor da família, ele agora enfrenta incertezas quanto ao futuro. A empresa Águas do Rio, responsável pela manutenção do bueiro, informou estar em contato com a família para oferecer apoio.



