Técnicos do Cenipa recolhem possíveis informações e provas para investigação de queda de avião em SP

A queda de um avião em SP deixou duas pessoas mortas. O piloto Gustavo Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena, que estava como passageiro da aeronave, não resistiram ao acidente. Bombeiros jogaram espuma no combustível do avião para conter as chamas sem provocar novas explosões. No local do acidente, técnicos do Cenipa recolheram possíveis informações e provas para investigar as causas da queda do avião.