Temporal faz rio transbordar e avenida fica inundada em Belo Horizonte (MG)

Belo Horizonte (MG) tem sofrido com as fortes chuvas. Elas fizeram com que o rio Ribeirão Arrudas transbordasse, inundando a avenida Teresa Cristina. Veículos foram arrastados e passageiros ficaram no teto de um ônibus que ficou ilhado. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu 14 ocorrências por conta das fortes chuvas que atingiram a capital mineira.