Terceiro eliminado de A Fazenda 17, Gui Boury comenta sua passagem no reality rural
Ator disputou a permanência no jogo com Carol Lekker e Yoná Sousa
A terceira Roça de A Fazenda 17 teve Gui Boury, Carol Lekker e Yoná Sousa disputando a permanência no jogo. O ator se despediu da competição e acabou sendo o terceiro eliminado da temporada, após receber 22,98% dos votos do público.
Na manhã desta sexta-feira (10), Gui participou do Hoje em Dia, onde deu mais detalhes sobre tudo o que viveu no reality rural. O ex-peão reviu sua polêmica briga com Carol Lekker, que marcou sua última semana no jogo. Ele também relembrou o embate com Yoná, um dos primeiros conflitos da edição. Confira!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas