Testemunhas do acidente com ônibus em Alagoas começam a ser ouvidas nesta terça (26) O delegado responsável vai ouvir um jovem que saiu do veículo momentos antes e a viúva do motorista

