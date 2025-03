Tiros no ‘Galo da Madrugada’: folião é morto após esbarrar em uma mulher no bloco

A festa do Galo da Madrugada, maior bloco do Carnaval do Recife, terminou em tragédia para José Amâncio, de 32 anos. Segundo testemunhas, ele esbarrou sem querer em uma mulher, o que irritou o namorado dela, que sacou uma arma e atirou no peito do folião. José chegou a ser socorrido pela Polícia Militar, mas não resistiu. A polícia faz buscas para localizar o atirador.



