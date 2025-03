Tiroteio em bloco de Carnaval no interior de MG deixa uma mulher morta e 14 feridos

Um tiroteio durante um bloco de carnaval no centro de Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, deixou uma mulher de 25 anos morta e 14 pessoas feridas, encontradas caídas na rua. O suspeito, que já tinha antecedentes criminais, foi preso. As causas do confronto ainda não foram esclarecidas, e a polícia investiga o caso.



