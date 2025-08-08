Tiroteio entre facções rivais deixa quatro mortos em comunidade em Olinda (PE)

Um confronto armado entre facções rivais deixou três homens e uma mulher mortos em uma comunidade em Olinda (PE). A troca de tiros ocorreu durante a madrugada e está ligada à disputa por território no tráfico de drogas. Criminosos fortemente armados com fuzis e metralhadoras invadiram a área, resultando em confronto com a polícia. A ação policial resultou na apreensão de 400 pedras de crack e diversas munições, além de uma prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!