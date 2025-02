Trabalhador fica pendurado ao cair de terraço de prédio em Manhuaçu (MG)

Um trabalhador caiu do terraço de um prédio em Manhuaçu (MG), enquanto instalava estruturas metálicas. Ele ficou pendurado por uma corda a 12 metros de altura até a chegada dos bombeiros, que utilizaram técnicas de rapel para resgatá-lo. O homem foi levado ao hospital com dores na lombar.



