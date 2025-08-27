Logo R7.com
Hoje em dia

Três pessoas são atingidas por arma de ar comprimido em São Bernardo do Campo (SP)

O caso, ocorrido no último sábado (23), está sendo investigado pela polícia, que já começou a coletar imagens de câmeras de segurança na região

Hoje em Dia|Do R7

Pelo menos três pessoas foram atingidas por disparos de armas de airsoft na rua Almeida Durão, localizada no bairro Jardim Laura, em São Bernardo do Campo (SP). O caso, ocorrido no último sábado (23), está sendo investigado pela polícia, que já começou a coletar imagens de câmeras de segurança na região. Moradores, especialmente pais, estão preocupados e evitam deixar crianças brincarem na área.

