Três pessoas são atingidas por arma de ar comprimido em São Bernardo do Campo (SP)
O caso, ocorrido no último sábado (23), está sendo investigado pela polícia, que já começou a coletar imagens de câmeras de segurança na região
Pelo menos três pessoas foram atingidas por disparos de armas de airsoft na rua Almeida Durão, localizada no bairro Jardim Laura, em São Bernardo do Campo (SP). O caso, ocorrido no último sábado (23), está sendo investigado pela polícia, que já começou a coletar imagens de câmeras de segurança na região. Moradores, especialmente pais, estão preocupados e evitam deixar crianças brincarem na área.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas