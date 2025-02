Truque das Coisas: Veja como é o funcionamento de uma fazenda produtora de leite

No episódio de Truque das Coisas desta quinta (13), Ticiane Pinheiro visitou uma das maiores fazendas produtoras de leite do Brasil. O local conta com mais de duas mil vacas, que são responsáveis pela produção de cem mil litros de leite por dia. Durante a visita, Tici explicou o cuidado e o tratamento especial dado aos animais, além de mostrar todo o processo pelo qual o leite passa. Confira!