Turistas argentinos são baleados durante assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Dois turistas argentinos, Cristian Pagani, de 40 anos, e Gabriel Gago, de 41 anos, foram baleados em um assalto na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Cristian foi ferido no quadril e está em estado estável. Já Gabriel foi atingido no braço esquerdo e abdômen. Ele precisou passar por cirurgia e, apesar de estar estabilizado, seu quadro ainda é considerado grave. Eles estavam com suas famílias na praia, quando criminosos armados os atacaram. Após levar pertences, os assaltantes dispararam contra as vítimas antes de fugir.



