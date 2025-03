Universitários viram alvos de criminosos em Santo André (SP); câmeras registram assaltos

Estudantes da Universidade Federal do ABC em Santo André (SP) enfrentam uma rotina de medo devido a frequentes assaltos. Recentemente, dois universitários foram rendidos por criminosos armados. Os estudantes se mobilizaram, relataram os casos à Câmara Municipal e colocaram avisos sobre zonas de risco na área. Essa ação resultou na presença de uma viatura policial no local. A polícia sugere que as vítimas registrem ocorrências para aumentar o policiamento.



