Veja como a tecnologia aumenta a chance de cura da catarata, causa mais comum da cegueira

A catarata é a principal causa de cegueira do mundo, com prevalência em pessoas de idade mais avançada. No Brasil, estima-se, que todos os anos, apareçam 550 mil novos casos da doença. O uso da tecnologia no tratamento da doença faz crescer a esperança de cura. Mais eficiente e menos arriscada, a cirurgia de catarata tem devolvido o colorido da vida para muitas pessoas.



