Veja como o esporte pode ser o maior aliado na luta contra a depressão

A depressão é uma doença que atinge 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só no Brasil são quase 12 milhões de pessoas sofrendo com ela. A depressão tem como sintomas a falta de apetite, pessimismo e baixa autoestima. A prática esportiva pode ser uma grande aliada no combate a doença. Ela ajuda a melhorar o sono, contribui para a socialização e leva a criação de uma rotina. Veja exemplos de pessoas que usam a atividade física para combater a doença.