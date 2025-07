Veja histórias de pessoas com mais de 60 anos que realizaram sonhos cheios de significado para elas

Iolanda Ribeiro começou a trabalhar aos 11 anos. Hoje, aos 91, vive em São Paulo e carrega uma conquista emocionante: realizou o sonho de aprender a ler e escrever aos 85 anos. Formou-se no ensino médio e atualmente cursa Nutrição na Universidade de Guarulhos. Outra história inspiradora é a de Ana Maria Queiroz, que sempre sonhou em conhecer o Copacabana Palace. Recentemente, esse desejo virou realidade: no aniversário dela, a filha a levou ao famoso hotel no Rio de Janeiro. Histórias como a de Iolanda e Ana Maria mostram que nunca é tarde para realizar um sonho, especialmente quando ele vem carregado de significado.



