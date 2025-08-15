Logo R7.com
Veja o momento em que Hytalo Santos chega ao DEIC em São Paulo

Influenciador digital foi preso na manhã desta sexta-feira (15)

Hoje em Dia|Do R7

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15), no interior de São Paulo. Ele é investigado por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Após a prisão, Hytalo foi levado ao DEIC, na capital paulista. Ele optou por não falar com a imprensa e permaneceu em silêncio. Veja o momento.

