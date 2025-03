Vigilância Sanitária interdita asilo que funcionava sem autorização em Minas Gerais

Um asilo em Ribeirão das Neves (MG) foi fechado pela Vigilância Sanitária devido a denúncias de irregularidades. Uma ex-funcionária alegou que os idosos eram maltratados, o que levou a uma investigação municipal que encontrou problemas de acessibilidade e falta de documentação. O proprietário nega maus-tratos, afirmando que os oito idosos que faleceram nos últimos meses no local estavam debilitados e com doenças incuráveis.



