Violência contra a mulher: Brasil registra mais de 400 denúncias por dia no 180 em apenas sete meses

No mês de agosto, a campanha Agosto Lilás intensifica a luta contra a violência doméstica. No Brasil, mais de 20% das mulheres agredidas vivem com seu agressor há mais de um ano antes de buscar ajuda. Em São Paulo, até julho deste ano, houve 243 mil chamadas de emergência, marcando um aumento de 11% em comparação ao ano anterior. Priscilla Cazarine, uma comerciante, ilustra o desafio emocional que muitas enfrentam, permanecendo em relacionamentos tóxicos por medo de ficarem sozinhas. Após procurar informação por quase um ano, ela conseguiu se libertar e agora promove a busca por ajuda e acompanhamento da Polícia Militar, que orienta sobre aplicativos de segurança e serviços de apoio à mulher.



