Erro de diagnóstico: influenciadora passa 10 anos tratando esclerose após sofrer AVC Saiba quais são as consequências de enganos como esse para a saúde

O diagnóstico precoce sempre é visto como um grande aliado no tratamento de qualquer doença. Mas e quando o problema apontado pelos médicos está incorreto? Qual o risco que isso representa aos pacientes? Esse foi o drama enfrentado por uma influenciadora digital que, em 2011, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Depois de uma década combatendo a patologia crônica, com medicação específica, ela descobriu que, na verdade, tinha sofrido um AVC. Um erro assustador e que pode ter graves consequências.