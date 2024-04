Infrações no trânsito crescem durante festas de fim de ano As manobras imprudentes, como excesso de velocidade, embriaguez e distração ao volante, estão entre as principais causas de acidentes

Hoje em Dia| 04/01/2024 - 12h19 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share