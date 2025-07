Zucatelli derrete seguidores ao compartilhar café da manhã com os pets: “Fofos” Apresentador do Hoje em Dia sempre mostra momentos especiais ao lado dos filhos de quatro patas Hoje em Dia|Do R7 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

Zucatelli compartilha com os seguidores a rotina com os pets

Todo dia é dia de mimar os filhos de quatro patas! O apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, compartilhou com os seguidores um momento único ao lado dos pets. Juntos, eles tomavam café da manhã em um dia ensolarado.

Na legenda da foto, Zuca fez questão de contar que a agenda do dia não começou no desjejum: “Café da manhã com eles depois do passeio de moto!“.

Uma internauta ficou encantada com a imagem e declarou: “Feliz por ver seus bens preciosos, seus doguinhos lindos”. Outra fã se derreteu: “Que fofos”.

E também teve quem quis matar a curiosidade sobre a relação dos ‘irmãos’. “Eles se dão bem, não brigam?”.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 9h30, na tela da RECORD. Quer saber mais sobre a relação de Zuca com os pets? Acesse o blog Pai de Cachorro no R7.com