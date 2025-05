Zucatelli exalta hit do Legião Urbana, e fãs reagem: ‘Som fantástico’ O apresentador do Hoje Em Dia comemorou a oportunidade de ter vivido a década de 1980 ao som de Faroeste Caboclo Hoje em Dia|Do R7 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Celso Zucatelli fala sobre sua paixão pela música dos anos 80 Reprodução/Instagram

O apresentador do Hoje Em Dia, Celso Zucatelli, chamou a atenção dos fãs da velha guarda do rock nacional, e também mostrou para as novas gerações um pouco de Legião Urbana, banda que teve como líder o vocalista Renato Russo, e conquistou gerações ao longo das décadas de 1980 e 1990.

O jornalista celebrou a oportunidade de ter vivido a década, que foi uma das mais ricas para a música nacional, com o surgimento de várias bandas e, muitas delas, ainda continuam na ativa no cenário atual.

Zuca disse que estava chegando de carro em casa ouvindo música, porém, ao estacionar, não quis deixar o veículo sem terminar de escutar a canção Faroeste Caboclo, da banda Legião Urbana, e afirmou: “Que música incrível! Que banda”.

Concordando com o apresentador, um seguidor falou: “Não se faz mais música como nos anos 1980 e 1990, quem viveu, viveu”.

Alguns fãs ficaram nostálgicos e não se seguraram: “Esse som é fantástico! Realmente tem que ouvir até o final”.

Outra também elogiou o gosto do artista: “Você sabe apreciar o que é bom”.

Confira a publicação:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.