Zucatelli surpreende fãs com dica de viagem inusitada. “Só o essencial” O apresentador do Hoje em Dia mais uma vez divertiu os seguidores com um vídeo sobre o que levar na mala de viagem. Saiba o quê!

Hoje em Dia|Do R7 16/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share