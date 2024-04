Fã de João Gomes, casal ganha surpresa do Faro em Portugal Antes, não poderia faltar uma boa pegadinha armada pelo apresentador

Bia e Eric moram na cidade do Porto, em Portugal, e viajaram mais de 300 quilômetros para assistir ao show de João Gomes em Lisboa. Apaixonados pelo cantor, a dupla tem “Meu Bem” como a canção do casal. No Faro pelo Mundo, Rodrigo Faro preparou uma surpresa muito especial para os dois, mas antes não poderia faltar uma boa pegadinha. Acompanhe!