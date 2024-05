Hora do Faro |Do R7

Feat do ano! MC Ryan SP se junta a MC Faro O palco do Hora do Faro vai bombar com a presença do funkeiro neste domingo (2)

Alto contraste

A+

A-

O que será que os MCs vão aprontar juntos? (Reprodução/Instagram)

Da zona leste de São Paulo para o mundo, o MC Ryan SP emplaca hits nas plataformas digitais a cada música que lança. Atualmente, o funkeiro é um dos maiores artistas do Brasil e acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais.

Sempre por dentro das atualidades, Rodrigo Faro não poderia ficar de fora da onda do fenômeno musical, e convidou o cantor para o palco do seu programa.

No Hora do Faro deste final de semana (2), Ryan se junta ao apresentador para dar um show na atração e mostrar que quando duas lendas do entretenimento se juntam, não tem quem segure.

Para aumentar os ânimos do público, o perfil oficial do programa da RECORD divulgou uma foto dos dois em ação e agitou a web. Caracterizado como o funkeiro, Faro se jogou no tema e teve até selfie da dupla.

Publicidade

Além de convidar os telespectadores para assistir à atração, a página fez um questionamento atrativo na legenda: “Quem aí também amaria uma música dessa dupla?”. Já os comentários, foram marcados pela ansiedade dos internautas, e teve gente comentando até mesmo o slogan famoso: “Dança gatinho”.

Confira:

Fique por dentro do Hora do Faro para não perder nada da edição deste final de semana (2). O programa vai ao ar no domingo, a partir das 15h30, na tela da RECORD.