Guipa faz pedido inusitado para Rodrigo Faro: “Vai ter casamento” O jornalista prometeu que vai se reconciliar com a ex quando sair de A Grande Conquista

Vem aí? Guipa pretende desencalhar no Hora do Faro (Edu Moraes/RECORD)

Para descontrair entre uma briga e outra, os moradores soltam pérolas maravilhosas em A Grande Conquista! Nesta segunda (27), durante bate-papo com os colegas, Guipa teve uma ideia, pedir a ex em casamento durante sua participação do programa Hora do Faro.

“Eu tenho que agradecer esse reality, porque eu me separei, amando. E estando aqui cheguei a conclusão que temos diferenças entre as pessoas, eu tenho que aguentar pessoas que não gosto aqui, porque não vou aguentar os problemas da minha ex, que eu amo?”, questionou o jornalista.

Enquanto os amigos riam, ele continuou: “Vou sair daqui e pedir ela em casamento! Inclusive, Faro, se quiser chamar ela quando eu for eliminado para estar no palco, peço ela em casamento ao vivo na RECORD. Vai dar audiência, é ‘prijcarrijo’, chama e bota ela no palco. Tenho a aliança guardada... ah não, eu vendi”, disse em meio às gargalhadas.

E a Pri viu tudo aqui fora! Nas redes sociais do jornalista, ela escreveu: “Gente ele ficou doido de vez (risos). Será mesmo? Será que agora vai?”

Guipa brinca dizendo que pedirá sua ex-namorada em casamento após o reality 😂



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/y13maAT7yt — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 27, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

