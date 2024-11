Neste domingo (29) em Hora do Faro, os convidados vão descobrir como uma jovem que saiu de casa e passou a morar nas ruas conseguiu girar a Roda da Vida. O quadro A Fazenda Última Chance, promete colocar fogo no feno e, ainda, tem dinâmica entre os peões. Não perca, as 16h na tela da RECORD.