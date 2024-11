‘Emoção pura’, se emociona vovó dançarina ao saber que irá se apresentar em um programa de TV

As vovós dançarinas do grupo Mulekas de Ouro nem imaginam, mas o tour guiado pela cantora Lexa pelos corredores e estúdios da RECORD não passa de uma grande surpresa preparada pelo Hora do Faro. No palco do programa, elas se emocionaram ao descobrir que o concurso do R7 não passava de uma desculpa para apresentá-las ao Brasil. Confira!