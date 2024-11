Hora do Faro deste domingo (27) conta a história de uma família que perdeu tudo na enchente

Neste domingo (27) no Hora do Faro, você vai conhecer a história de uma família que perdeu tudo na enchente. O eliminado de A Fazenda estará ao vivo para falar de sua participação no quadro Última Chance. Além disso, no quadro Cadê Minha Casa? Claudia receberá uma reforma no seu apartamento, com a participação especial de Dudu Nobre. Você não pode perder, às 16h na RECORD!