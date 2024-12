‘Margaridas de Salvador’ se emocionam ao descobrir que estão no Hora do Faro

Pâmela Gomes e Jéssica Castro, que trabalham com limpeza urbana em Salvador (BA), viralizaram na internet com vídeos em que dão destaque aos profissionais de limpeza de maneira divertida, com muita animação e dança. As gravações fizeram tanto sucesso que até a cantora Ivete Sangalo curtiu os vídeos das jovens de 24 anos. Diretamente de Salvador (BA), o repórter Humberto Ascencio se disfarçou de coletor de resíduos para surpreender e revelar às duas que elas estão no Hora do Faro. Acompanhe!