Motorista de ônibus se emociona ao realizar sonho de ser pedida em casamento no Hora do Faro

A motorista de ônibus Edna, de 47 anos, participou do Hora do Faro deste domingo (8). Ela sonha em voltar a morar na Bahia com a família e para isso vai precisar passar por um desafio. Ela vai precisar descobrir os artistas que marcaram época no cenário musical e vai contar com a ajuda da jornalista Renata Alves, os cantores Latino e Melody, e, a dupla Munhoz & Mariano. E ainda: ela será pedida em casamento pelo parceiro Nelson, com quem está junto há 15 anos. Confira!