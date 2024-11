Mulher emociona ao contar sua história de superação no Roda da Vida

Luzimar Silva, de 43 anos, mais conhecida como Luz, nasceu em uma família humilde, em João Pessoa (PB), mas foi criada em Olinda (PE). Ela foi criada como um menino e executava trabalhos como capinar, colher comida e castrar os porcos. Quando completou 10 anos, seu pai foi internado com esquizofrenia e ela teve que sustentar a família sozinha com o que produziam na roça. Hoje, ela é uma grande empresária da moda e contou sua linda história no Hora do Faro.