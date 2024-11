Direto da Bahia para o Brasil inteiro, as vovós dançarinas finalmente puderam realizar o sonho de se apresentar em um programa de televisão. Ao lado da cantora Lexa, elas deram o nome e mostraram que idade não é documento no palco do Hora do Faro. Para fechar com chave de ouro, elas ainda tiveram a chance de ganhar o primeiro cachê do grupo.