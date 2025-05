‘A linha frágil entre o amor e o ódio’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (31) Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal marcado por conflitos e reconciliações Love School Escola Amor|Do R7 30/05/2025 - 15h39 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h39 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso apresentam o The Love School - Escola do Amor todos os sábados, ao meio-dia Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (31), o The Love School - Escola do Amor apresenta uma história real e impactante que ilustra o tema do programa: A linha frágil entre o amor e o ódio. Comandado por Renato e Cristiane Cardoso, a atração conta a trajetória de Felipe e Graziele, um casal que enfrentou uma verdadeira montanha-russa emocional em seu relacionamento.

Criado por pais adotivos amorosos, Felipe nunca conseguiu preencher o vazio deixado pela ausência dos pais biológicos. O sentimento de abandono e rejeição o acompanhou por toda a vida, refletindo diretamente em suas relações amorosas. Quando conheceu Graziele, os dois rapidamente decidiram morar juntos, mas os problemas não demoraram a aparecer.

Sem infidelidades, mas com muita frieza, palavras duras e atitudes que machucavam, o relacionamento foi se desgastando. Após uma rápida separação, a saudade os reaproximou — mas os conflitos persistiram. Ele, inseguro, tornou-se controlador. Ela, sentindo-se sufocada, reagia com agressividade. O amor se confundia com dor, e a convivência oscilava entre carinho e confrontos.

A grande virada na vida do casal começou quando passaram a frequentar as palestras da Terapia do Amor. O programa deste sábado mostra como Felipe e Graziele redescobriram a si mesmos, aprenderam sobre o verdadeiro significado do amor e encontraram equilíbrio na relação.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.