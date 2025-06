‘Analfabetos no Amor’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (21) Renato e Cristiane Cardoso contam histórias emocionantes de superação nos relacionamentos Love School Escola Amor|Do R7 20/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h17 ) twitter

The Love School - Escola do Amor mostra histórias emocionantes de superação nos relacionamentos Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (21), comandado por Renato e Cristiane Cardoso, traz um tema que vai mexer com as emoções do telespectador: Analfabetos no Amor.

A atração apresenta a história de Luciana e Gabriel, que enfrentaram inúmeros desafios e decepções até descobrirem que o verdadeiro amor exige aprendizado e transformação.

Luciana viveu relacionamentos frustrados. Um namoro de quatro anos, planos de casamento que não se concretizaram por seu comportamento autoritário, envolvimento, sem saber, com um homem casado, e ainda a descoberta de uma traição no dia de seu aniversário. Tudo isso a tornou uma mulher fechada, até que encontrou apoio na Terapia do Amor.

Gabriel também acumulou mágoas. Casou-se pela primeira vez após apenas 11 meses de relacionamento, foi traído e se divorciou. Em seu segundo casamento, viveu 17 anos de dificuldades, ciúmes e conflitos, que terminaram em mais um divórcio. Aos poucos, percebeu que precisava recomeçar, e também viu esperança ressurgir na Terapia do Amor.

Ambos, marcados por erros e traumas do passado, descobriram que eram verdadeiros analfabetos no amor. Foi só por meio da reflexão e aprendizado oferecidos pela palestra que conseguiram reconstruir suas vidas afetivas e dar uma nova chance ao coração – dessa vez, com sabedoria.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.