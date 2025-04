Em edição especial, The Love School - Escola do Amor exibe o evento: ‘A família ao pé da cruz’ No programa deste sábado (19), Renato e Cristiane Cardoso mostram os momentos mais emocionantes do encontro que tem por objetivo restaurar lares, fortalecer a fé e unir famílias Love School Escola Amor|Do R7 17/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h11 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso mostram os momentos mais emocionantes do encontro que tem por objetivo restaurar lares, fortalecer a fé e unir famílias Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (19) vai ao ar com uma edição especial, exibindo o evento A Família ao pé da cruz, que será realizado na sexta-feira da paixão (18), na Arena Pacaembu, em São Paulo.

O programa trará a emocionante transmissão desse encontro, que tem como propósito principal restaurar lares, fortalecer a fé e promover a reconciliação entre os membros da família.

Uma oportunidade única para as famílias se reconectarem e encontrarem a cura, tanto emocional quanto espiritual. A proposta é clara: criar um ambiente de recomeço, onde corações feridos fossem restaurados e relacionamentos rompidos, reconstruídos.

Inspirado em Colossenses 1:21, que fala sobre a reconciliação por meio da cruz, o evento foi cuidadosamente planejado para levar paz, perdão e unidade aos lares.

Hoje, muitas famílias dividem o mesmo espaço físico, mas vivem separadas pelo silêncio, pelas mágoas e pela indiferença. E é justamente esse cenário que o encontro buscou transformar: aos pés da cruz, tudo pode ser renovado.

Um momento de fé e esperança, que será revivido no The Love School - Escola do Amor que vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.