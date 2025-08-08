‘Era impossível ele ser feliz no amor’ é o tema abordado por Renato e Cristiane Cardoso neste sábado (9) The Love School - Escola do Amor conta a história de um jovem que nasceu com uma síndrome rara e, por isso, sofria com a rejeição no amor Love School Escola Amor|Do R7 08/08/2025 - 11h09 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h09 ) twitter

The Love School - Escola do Amor mostra a história de um jovem que superou uma vida de rejeições Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (9), sob o comando de Renato e Cristiane Cardoso, tem como tema Era impossível ele ser feliz no amor. O programa mostra a trajetória de Caio, que nasceu com uma síndrome rara e passou por várias cirurgias ainda na infância. Desde pequeno, ele percebia os olhares e comentários das pessoas ao seu redor.

Na adolescência, Caio se sentia frustrado, convivia com a solidão e o desprezo. Via os colegas de sala se interessando e ficando com as garotas. Mas, inseguro, não conseguia viver o mesmo. Ele acreditava que nunca seria feliz no amor.

Durante o programa, os apresentadores comentam a história e falam sobre como a rejeição e a baixa autoestima podem impactar os relacionamentos.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.